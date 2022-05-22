Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о разнице между карьерой в спорте и ледовыми шоу.

— Какие вы видите различия между спортом и шоу? Где что вам нравится?

— Не будет секретом, если я скажу, что сравнивать спорт и шоу — странно, это абсолютно разные вещи, виды деятельности и подготовка тоже разная. Если спорт — это больше про дисциплину, многочасовые тренировки изо дня в день, то шоу — это больше про то, когда ты пожинаешь плоды собственного мастерства. То есть существует возможность не тренироваться по много часов в день, а просто показывать свою душу и именно то мастерство, которое было наработано в спорте. Просто оно немножечко перевешивает в сторону искусства. То есть это абсолютно разные вещи, спорт — это спорт, от этого никуда не денешься.

Евгения Медведева стала хедлайнером шоу «Ледниковый период» в Оленегорске и исполнила два чистых тройных сальхова в двух программах.