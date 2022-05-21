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Сегодня, 21:47

Медведева не стала отвечать на вопрос о справедливости отстранения российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева ушла от вопроса корреспондента «СЭ» об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на пресс-конференции перед шоу «Ледниковый период» в Оленегорске.

— Евгения, в Лозанне в свое время вы выступали защищали право российских спортсменов выступать на международных турнирах, и сделали это успешно. Вы известная фигуристка не только в России, но и во всем мире. Скоро конгресс ISU. Может быть, вы обратитесь, прокомментируете нынешнюю ситуацию?

— Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать.

— Вам кажется несправедливым отстранение российских спортсменов?

— Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем, — сказала Медведева.

Евгения Медведева стала хедлайнером шоу в Мурманской области и исполнила два чистых тройных сальхова в двух программах.

Евгения Медведева
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