Медведева: «Хотелось бы, чтоб у нас с Сашей Энбертом получилось встать в пару, но это только мои личные желания»
Медведева заявила о желании встать в пару с Александром Энбертом
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими планами на лето.
— Какие у вас планы на лето, можете раскрыть что-то? Может быть, известно, с кем в паре снова выступите?
— План есть, расписан до осени. Надеюсь, он будет пополняться новыми элементами, событиями, и, надеюсь, положительными. По паре очень хотелось бы, что у нас получится с Сашей Энбертом встать, но это только мои личные желания. Надеюсь, что все будет хорошо. Но позвольте пока не посвящать никого в свое расписание. Мы сейчас живем в шаткой ситуации.
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