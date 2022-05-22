Медведева: «Хотелось бы, чтоб у нас с Сашей Энбертом получилось встать в пару, но это только мои личные желания»

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими планами на лето.

— Какие у вас планы на лето, можете раскрыть что-то? Может быть, известно, с кем в паре снова выступите?

— План есть, расписан до осени. Надеюсь, он будет пополняться новыми элементами, событиями, и, надеюсь, положительными. По паре очень хотелось бы, что у нас получится с Сашей Энбертом встать, но это только мои личные желания. Надеюсь, что все будет хорошо. Но позвольте пока не посвящать никого в свое расписание. Мы сейчас живем в шаткой ситуации.