Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:10

Медведева: «Хотелось бы, чтоб у нас с Сашей Энбертом получилось встать в пару, но это только мои личные желания»

Медведева заявила о желании встать в пару с Александром Энбертом
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими планами на лето.

— Какие у вас планы на лето, можете раскрыть что-то? Может быть, известно, с кем в паре снова выступите?

— План есть, расписан до осени. Надеюсь, он будет пополняться новыми элементами, событиями, и, надеюсь, положительными. По паре очень хотелось бы, что у нас получится с Сашей Энбертом встать, но это только мои личные желания. Надеюсь, что все будет хорошо. Но позвольте пока не посвящать никого в свое расписание. Мы сейчас живем в шаткой ситуации.

Евгения Медведева. «Мы живем в шаткой ситуации». Интервью Евгении Медведевой

Фигурное катание
Александр Энберт
Евгения Медведева
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева: «Спорт — это про дисциплину, а шоу — это когда ты пожинаешь плоды собственного мастерства»

Медведева призналась, за что больше всего переживает при выходе на шоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости