Чемпионка Европы Самодурова пожелала удачи фигуристу Алиеву во Франции.

Чемпионы Европы Софья Самодурова и Дмитрий Алиев обменялись пожеланиями удачи после проката фигуриста во время общения с журналистами на этапе «Гран-при» во Франции.

«Дим, ничего не буду говорить, ты сам все знаешь. Просто хочу пожелать удачи, я знаю, что у тебя все получится и все впереди», — сказала Самодурова.

«Спасибо большое, следим тоже, поздравляем с окончанием старта», — ответил Алиев.