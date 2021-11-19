Чемпионка Европы Самодурова пожелала удачи фигуристу Алиеву во Франции
Самодурова пожелала удачи Алиеву после неудачи в короткой программе «Грпн-при» Франции
20:23
Чемпионы Европы Софья Самодурова и Дмитрий Алиев обменялись пожеланиями удачи после проката фигуриста во время общения с журналистами на этапе «Гран-при» во Франции.
«Дим, ничего не буду говорить, ты сам все знаешь. Просто хочу пожелать удачи, я знаю, что у тебя все получится и все впереди», — сказала Самодурова.
«Спасибо большое, следим тоже, поздравляем с окончанием старта», — ответил Алиев.
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