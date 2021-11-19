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Чемпионка Европы Самодурова пожелала удачи фигуристу Алиеву во Франции

Самодурова пожелала удачи Алиеву после неудачи в короткой программе «Грпн-при» Франции
20:23
Чемпионка Европы Самодурова пожелала удачи фигуристу Алиеву во Франции.
Чемпионка Европы Самодурова пожелала удачи фигуристу Алиеву во Франции.
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Чемпионы Европы Софья Самодурова и Дмитрий Алиев обменялись пожеланиями удачи после проката фигуриста во время общения с журналистами на этапе «Гран-при» во Франции.

«Дим, ничего не буду говорить, ты сам все знаешь. Просто хочу пожелать удачи, я знаю, что у тебя все получится и все впереди», — сказала Самодурова.

«Спасибо большое, следим тоже, поздравляем с окончанием старта», — ответил Алиев.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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