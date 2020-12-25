Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов

В пятницу определится чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду.

Сегодня дуэты представят свои произвольные танцы. Начало — 11.25 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

После ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин — они набрали 87,28 балла за свое выступление. Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,02 балла), третье место — у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина (80,19).

Первая разминка

1. Влада Чашникова — Захар Черезов

2. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский

3. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

4. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко

Вторая разминка

5. Софья Карташова — Илья Карпов

6. Влада Павленина — Александр Алексанян

7. Аннабель Морозова — Андрей Багин

8. Светлана Лизунова — Александр Вахнов

9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Третья разминка

10. Софья Шевченко — Игорь Еременко

11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

12. Александра Степанова — Иван Букин

13. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

14. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро