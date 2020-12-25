Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольного танца дуэтов
Сегодня дуэты представят свои произвольные танцы. Начало — 11.25 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.
После ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин — они набрали 87,28 балла за свое выступление. Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,02 балла), третье место — у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина (80,19).
Первая разминка
1. Влада Чашникова — Захар Черезов
2. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский
3. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев
4. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко
Вторая разминка
5. Софья Карташова — Илья Карпов
6. Влада Павленина — Александр Алексанян
7. Аннабель Морозова — Андрей Багин
8. Светлана Лизунова — Александр Вахнов
9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Третья разминка
10. Софья Шевченко — Игорь Еременко
11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
12. Александра Степанова — Иван Букин
13. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
14. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
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