Чемпионат России по фигурному катанию 2024: расписание соревнований в декабре 2023 года
Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор». «СЭ» публикует расписание.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024:
21 декабря, четверг
13.00 — 18.00. Танцы на льду, ритм танец. Мужчины, короткая программа.
18.15 — 20.55. Открытие соревнований. Пары, короткая программа.
22 декабря, пятница
13.00 — 18.40. Танцы на льду, произвольный танец. Мужчины, произвольная программа.
19.00 — 21.30. Женщины, короткая программа.
23 декабря, суббота
14.30 — 19.55 — Пары, произвольная программа. Женщины, произвольная программа.
24 декабря, воскресенье
12.30 — 16.00 — Награждение. Показательные выступления.
Основную информацию о турнире читайте в нашем материале.
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