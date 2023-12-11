Чемпионат России по фигурному катанию 2024: где смотреть трансляции соревнований в декабре 2023 года

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор».

Трансляцию покажут Первый канал и платный онлайн-сервис Okko. Часть выступлений будет показана в эфире федерального телеканала. В полном объеме турнир можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

Несмотря на то, что чемпионат проходит в конце декабря в статистических справочниках он относится к следующему году. Поэтому турнир официально называется чемпионатом страны 2024 года.

Чемпионат прошлого года проходил в Красноярске. Победителями стали одиночники Евгений Семененко и Софья Акатьева, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.