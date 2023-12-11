Костомаров впервые вышел на лед в протезах: видео

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лед в протезах.

Костомаров выложил видео с тренировки на льду в своем Telegram-канале.

«Друзья, всем привет! Как и обещал…Я вышел на лед! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров в сообщении под видео.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Также в декабре олимпийский чемпион рассказал, что хочет заниматься боксом.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.