Чемпионат мира среди юниоров отменен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира среди юниоров в 2021 году не состоится, такое решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.

Мировое первенство должно было пройти в Китае в городе Харбин. Соревнования были запланированы на 1-7 марта.

На чемпионате мира среди юниоров молодые спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами по текущим требованиям ISU считаются юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля предыдущего года, но не достигшие возраста 19 лет, кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, — их верхний возрастной предел 21 год.