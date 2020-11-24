ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Чемпионат мира среди юниоров отменен из-за пандемии коронавируса

18:39
Теги:

Чемпионат мира среди юниоров в 2021 году не состоится, такое решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.

Мировое первенство должно было пройти в Китае в городе Харбин. Соревнования были запланированы на 1-7 марта.

На чемпионате мира среди юниоров молодые спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами по текущим требованиям ISU считаются юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля предыдущего года, но не достигшие возраста 19 лет, кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, — их верхний возрастной предел 21 год.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир