Чемпион Грузии Квителашвили назвал самого веселого человека в группе Тутберидзе

Морис Квиталешивили, выступающий за Грузию и тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями после проката короткой программы и рассказал, кто в их группе самый веселый. После первого дня соревнований спортсмен занимает второе место.

— Рад, что у меня получилось показать то, что наработали. Хотя первые два прыжка были исполнены в борьбе, но хорошо, что все получилось.

— Как решил выступать под песню из Евровидения?

— В Новогорске выбирали, под какую музыку ставить, было два варианта. Первый не вспомню, но больше понравилась эта музыка. У меня были мурашки, а это показатель того, что мне музыка понравилась. Поэтому решили под нее ставить.

— Фигуристки из группы Тутберидзе называют вас самым веселым. А вы бы кого в группе назвали самым веселым?

— Сложно сказать: все в команде общительные, веселые, добрые. Мы все время все тренируемся вместе, друг за друга болеем, стараемся поддержать. Хорошо, когда видим, что все выступают хорошо и показывают то, что наработали, занимают хорошие места. Это всегда здорово.