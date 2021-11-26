Томоно лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» в России, ни одного из россиян нет в топ-3

Японский фигурист Кадзуки Томоно лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на этапе серии «Гран-при» в России.

Томоно набрал 95,81 балла. На второй строчке — грузин Морис Квителашвили, на счету которого 95,37 балла. Третьим идет канадец Роман Садовский (84,59).

Ни один из троих российских фигуристов не смог попасть в тройку лучших по итогам короткой программы. Михаил Коляда стал четвертым (84,48), Евгений Семененко занял 7-ю строчку (81,00), Марк Кондратюк — на 11-м месте (74,16). Отметим, что все трое допустили ошибки во время своих прокатов: Коляда допустил степ-аут на четверном сальхове и упал с тулупа, у Семененко не получился квад тулуп, а Кондратюк упал с четверного сальхова и тулупа.

Фигурное катание

Сочи (Россия)

«Гран-при»

Rostelecom Cup

Мужчины

Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) — 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37

3. Роман Садовский (Канада) — 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48

5. Камден Пулкинен (США) — 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) — 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) — 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) — 74,16

12. Ника Эгадзе (Грузия) — 50,35