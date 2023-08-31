CAS примет решение о присутствии США на слушаниях по делу Валиевой

Решение о присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой представителей команд Канады, Японии и США будет принято специальной комиссией Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Так как запрос носит процессуальный характер и ни одна из сторон не просила открытого слушания, специальной комиссии CAS по этому делу было передано решить, могут ли наблюдатели быть зарегистрированы для присутствия на слушаниях», — цитирует РИА «Новости» журналистку Кристину Бреннан.

25 августа в CAS сообщили о поступлении письма сборной США с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой.

Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой.