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Сегодня, 13:09

Чемпион мира по фигурному катанию Жубер обвиняется в насилии

Алина Савинова
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Бриан Жубер.
Фото Global Look Press

Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) выдвинула обвинения в насилии против тренера по фигурному катанию Бриана Жубера.

«Мы получили сообщения об актах насилия, поэтому собрали дисциплинарную комиссию 29 августа, что является нашей обязанностью. Другие отчеты были получены органом Министерства спорта, расследующим случаи насилия. Сейчас проводится несколько административных и юридических расследований», — приводит L'Obs слова президента FFSG Гвенэлл Нури.

Отмечается, что сам тренер отвергает обвинения в свой адрес.

38-летний Жубер является чемпионом мира 2007 года, трехкратным чемпионом Европы (2004, 2007, 2009). Также он побеждал в финале Гран-при сезона-2006/07 и восемь раз становился чемпионом Франции (2003—2008, 2011, 2012).

В декабре 2014 года и в январе 2015-го француз принимал участие в ледовом шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снежный Король».

Источник: https://www.nouvelobs.com/societe/20230831.OBS77543/le-patineur-brian-joubert-vise-par-plusieurs-enquetes-pour-des-faits-de-violences.html
Фигурное катание
Бриан Жубер
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