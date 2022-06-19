Российский фигурист рассказал об отношении к нему иностранцев за границей

Российский фигурист Владимир Самойлов, представляющий с прошлого года Польшу, не испытывает проблем в связи с событиями на Украине. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— На меня не повлияли последние события никак особо, если брать спорт. Я в принципе немного боялся сюда приезжать. Все-таки русский, не все хорошо к нам относятся. Но ребята нормально приняли, тут все адекватные, объективные. Они прекрасно понимают, что никакого отношения к произошедшему я не имею. Так что у нас ничего не изменилось. Сюда ведь и украинцы приезжают, и поляки, американцы, тут сборная солянка.

— Ты представляешь Польшу. От федерации никаких условий не было?

— Тьфу-тьфу (стучит по лбу), все нормально. Как было, так и осталось, никаких условий мне не выдвигали. И спасибо им за это.

Полностью острое интервью с Владимиром Самойловым читайте здесь.