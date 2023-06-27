Навка отреагировала на видео с Костомаровым: «Наш символ победы над собой и обстоятельствами»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка отреагировала на первое видео от Романа Костомарова.

«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллиона людей, не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни, он наш символ победы над собой и обстоятельствами», — написала Навка в своем Telegram-канале.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.