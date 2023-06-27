Рязанова объяснила, почему Пападакис и Сизерон произвели революцию в танцах на льду

Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова рассказала, почему дуэт фигуристов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона произвел революцию в танцах на льду.

«Ришо сейчас считают одним из наиболее интересных постановщиков мира? Так и есть. Бенуа приезжал к нам в Китай, когда я там работала, он реально предлагает спортсменам очень интересные вещи, которым однозначно стоит поучиться. У Бенуа всегда много очень интересных идей, плюс он совершенно невероятно владеет своим телом на льду. Причем не просто использует какие-то прежние навыки, но постоянно развивается. Я более чем уверена, что большинство танцоров, даже тех, кто находится в топе, не способны так кататься. Сейчас, правда, на это начинают обращать все больше внимания, приглашают разных специалистов, а вот раньше этого точно в танцах не хватало. Словно у каждого тренера в мозгу стояла такая рамка-ограничитель, за пределы которой не нужно выходить. Наверное, поэтому Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и произвели такой фурор своим появлением. Они эту рамку просто сломали. Самое удивительное, что при абсолютном владении телом на льду, не вспомню, что они когда-либо мешали друг другу. Скорее, максимально дополняли друг друга, переливались из одного движения в другое, как единое целое», — приводит слова Рязановой RT.

Пападакис и Сизерон — олимпийские чемпионы Игр 2022 года в Пекине и многократные чемпионы мира в танцах на льду.