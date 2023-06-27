Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко приехал в отпуск из зоны СВО, сообщила спортсменка в соцсетях.

Девушка в своих соцсетях опубликовала видео, на котором она с дочкой встречает мужа, и написала: «А это папин отпуск».

Осенью 2022 года стало известно о мобилизации Тарасенко. Спортсмен прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области.

Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020-го у пары родилась дочь Каталина.