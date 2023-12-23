Бывшая фигуристка рассказала, за кого болела в противостоянии Семененко и Дикиджи

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Алена Леонова, являющаяся двукратным серебряным призером чемпионатов России, оценила итоги мужского турнира чемпионата страны, отметив закономерность победы Евгения Семененко и посочувствовав Владиславу Дикиджи.

«Жалею, что до сих пор еще не посмотрела в записи прокат Гуменника, очень хочу это сделать. Но видела прокаты и Димы Алиева, и Жени Семененко и Владислава Дикиджи. Конечно очень хотелось, чтобы он остался лидером соревнований, но вот эта помарка, досадная абсолютно, из-за которой он будет кусать локти, стоила ему золотой медали. Ну а Женя Семененко подтвердил свой уровень, став чемпионом России в очередной раз», — приводит слова Леоновой «Газеты.Ru».

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы, но из-за обидной ошибки в произвольной занял второе место, пропустив вперед отстававшего конкурента. Для Евгения Семененко это золото чемпионата России стало вторым. Впервые в национальном чемпионате страны он первенствовал в прошлом сезоне — 2022/23.