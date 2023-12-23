Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:09

Бывшая фигуристка рассказала, за кого болела в противостоянии Семененко и Дикиджи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Алена Леонова, являющаяся двукратным серебряным призером чемпионатов России, оценила итоги мужского турнира чемпионата страны, отметив закономерность победы Евгения Семененко и посочувствовав Владиславу Дикиджи.

«Жалею, что до сих пор еще не посмотрела в записи прокат Гуменника, очень хочу это сделать. Но видела прокаты и Димы Алиева, и Жени Семененко и Владислава Дикиджи. Конечно очень хотелось, чтобы он остался лидером соревнований, но вот эта помарка, досадная абсолютно, из-за которой он будет кусать локти, стоила ему золотой медали. Ну а Женя Семененко подтвердил свой уровень, став чемпионом России в очередной раз», — приводит слова Леоновой «Газеты.Ru».

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы, но из-за обидной ошибки в произвольной занял второе место, пропустив вперед отстававшего конкурента. Для Евгения Семененко это золото чемпионата России стало вторым. Впервые в национальном чемпионате страны он первенствовал в прошлом сезоне — 2022/23.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/23/21989359.shtml
Фигурное катание
Алена Леонова
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
1
0
Читайте также
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова: «Дикиджи — это настоящее открытие сезона»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости