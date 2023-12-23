Бестемьянова: «Дикиджи — это настоящее открытие сезона»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи стал открытием сезона.

«У мужчин прекрасно катался Петр Гуменник, однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу. Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил, на мой взгляд, он достоин был вчера выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи. А Дикиджи — это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», — сказала Бестемьянова.

Дикиджи набрал 293,74 балла по сумме двух программ. Победителем стал Евгений Семененко (294,75 балла), тройку лидеров замкнул Петр Гуменник (292,42).