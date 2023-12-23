Леонова заявила, что Дикиджи стал намного лучше после выступления в «Гран-при»

Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова, 13 раз подряд участвовавшая в чемпионате России и выигравшая две серебряные медали в женском катании, оценила прогресс Владислава Дикиджи, отметив, что он сильно прибавил по ходу текущего сезона в сравнении с тем, как выступал на этапах Гран-при России.

«Безусловно здорово, когда появляются такие мальчики, а тем более он достаточно харизматичный и интересный, за ним интересно наблюдать. Хочу отметить, что по сравнению с этапами Гран-при, программы стали намного лучше. Видно, что работа ведется. И самое интересное, что это только начало», — приводит слова Леонова «Газеты.Ru».

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко.