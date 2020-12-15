Буянова оценила желание Сотниковой начать тренерскую карьеру

Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Елена Буянова заявила, что в тренерской деятельности ее ученице необходимо найти фигуриста, который бы относился к ней с полным доверием.

Сотникова объявила о завершении карьеры в марте текущего года, а в октябре она открыла собственную школу. В понедельник спортсменка рассказала, что многое в методах работы переняла у Буяновой.

- Уважаю, когда человек устремлен, у него есть цель, и он хочет сам всего достичь. Поэтому такие характеры — именно характеры — становятся олимпийскими чемпионами. Желаю ей удачи, найти своего спортсмена, который бы шел за ней и верил бы ей так, как верила мне сама Аделина, — цитирует «РИА Новости» Буянову.