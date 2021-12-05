Бутырская заявила, что Плющенко может стать хорошим тренером

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская оценила тренерские перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По ее словам, ему по силам стать хорошим тренером, учитывая его опыт и пройденную школу.

«Женя серьезно занялся тренерской работой в прошлом году, когда к нему пришла Александра Трусова и другие девочки, — цитирует Бутырскую Газета.Ru. — Он вкусил кайф тренерской работы, когда есть возможность заниматься ей ради результата. Потому что шикарный материал, и он, это распробовав, сейчас не останавливается. Дайте ему шансы и возможности. До этого существовала школа, но Евгений не особо участвовал в этом процессе. Но почему он не может стать хорошим тренером? Кто сказал? У него есть все данные. Его воспитывал Алексей Мишин — вообще один из лучших тренеров России. И у Плющенко такой багаж спортсмена, багаж воспитания у такого великого тренера».

Бутырская добавила, что не стоить ждать от подопечных Плющенко результата здесь и сейчас. Она подчеркнула, что Евгению как тренеру предстоит проделать долгий путь.

«В три секунды тренером не становятся. Надо так же, как, наверное, и в спортивной карьере, расти постепенно. Я не вижу у Евгения препятствий к тому, чтобы стать хорошим тренером», — констатировала Бутырская.

«Будет работать — будут у него результаты». Тарасова высказалась о Плющенко в роли тренера и сравнила его с Ягудиным