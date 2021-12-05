Татьяна Тарасова рассказала, почему не вышла замуж после смерти мужа
16:30
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о том, почему больше не вышла замуж после смерти мужа Владимира Крайнева.
Известный пианист умер в 2011 году из-за аневризмы легочной артерии.
— Почему после ухода Владимира Крайнева вы не создали еще семью? Это уже было невозможно?
— Да не дай бог.
— Настолько был счастливый брак?
— Конечно.
— А то, что было до него...
— До него я была два раза замужем. У меня были очень хорошие мужья.
— Почему не сложились?
— Вы можете сказать, почему у вас не сложилось? Ну не сложилось, так не сложилось.
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