Татьяна Тарасова рассказала, почему не вышла замуж после смерти мужа

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о том, почему больше не вышла замуж после смерти мужа Владимира Крайнева.

Известный пианист умер в 2011 году из-за аневризмы легочной артерии.

— Почему после ухода Владимира Крайнева вы не создали еще семью? Это уже было невозможно?

— Да не дай бог.

— Настолько был счастливый брак?

— Конечно.

— А то, что было до него...

— До него я была два раза замужем. У меня были очень хорошие мужья.

— Почему не сложились?

— Вы можете сказать, почему у вас не сложилось? Ну не сложилось, так не сложилось.