«Будет работать — будут у него результаты». Тарасова высказалась о Плющенко в роли тренера и сравнила его с Ягудиным
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ высказала свое мнение о экс-фигуристах Евгении Плющенко и Алексее Ягудине.
Плющенко занимается тренерской карьерой, а Ягудин ведет популярное шоу «Ледниковый период».
— Как вам тренер Евгений Плющенко?
— Молодец, сейчас смотрю — у него маленькие дети хорошие. Будет работать — будут у него результаты. Постепенно, не то что сразу взять.
— Очень много последнее время обсуждают противостояние Плющенко и Тутберидзе.
— Нет, это смешно даже говорить, потому что Этери — выдающийся тренер, а Женя — начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия.
Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат.
— Что тогда мешает?
— Ничего не мешает. Время...
— Почему от Жени ушли девочки-фигуристки?
— Потому же.
— Вы не предвзято к нему относитесь?
— Нет. Почему это я должна к нему предвзято относиться?
— Ну из-за Леши Ягудина.
— Кто Леша Ягудин и кто он?
— Кто в то время был артистичнее? Женя или Леша?
— Конечно, Леша.
— А техничнее?
— Конечно, Леша.
— Тогда откуда взялось вот это противостояние?
— Оба делали одинаковое количество четверных, тройных.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю