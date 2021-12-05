Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ высказала свое мнение о экс-фигуристах Евгении Плющенко и Алексее Ягудине.

Плющенко занимается тренерской карьерой, а Ягудин ведет популярное шоу «Ледниковый период».

— Как вам тренер Евгений Плющенко?

— Молодец, сейчас смотрю — у него маленькие дети хорошие. Будет работать — будут у него результаты. Постепенно, не то что сразу взять.

— Очень много последнее время обсуждают противостояние Плющенко и Тутберидзе.

— Нет, это смешно даже говорить, потому что Этери — выдающийся тренер, а Женя — начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия.

Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат.

— Что тогда мешает?

— Ничего не мешает. Время...

— Почему от Жени ушли девочки-фигуристки?

— Потому же.

— Вы не предвзято к нему относитесь?

— Нет. Почему это я должна к нему предвзято относиться?

— Ну из-за Леши Ягудина.

— Кто Леша Ягудин и кто он?

— Кто в то время был артистичнее? Женя или Леша?

— Конечно, Леша.

— А техничнее?

— Конечно, Леша.

— Тогда откуда взялось вот это противостояние?

— Оба делали одинаковое количество четверных, тройных.