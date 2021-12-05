Рудковская раскрыла подробности расставания Трусовой и Плющенко: «Это не было только Сашино решение»

Известный продюсер, жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о том, как прекратилось сотрудничество фигуристки Александры Трусовой и «Ангелов Плющенко».

— Если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, ее брали только в коллаборации с Евгением.

— Вы имеете в виду Арутюняна?

— Я не буду говорить. Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую. Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с ее родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откататься. Она — суперталантливая и очень трудолюбивая девочка, которая живет только фигурным катанием. Я знаю единственного такого человека на этой планете среди фигуристов — это наш любимый Юдзуру Ханю.

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