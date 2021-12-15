«Красивый образ!». Орсер отреагировал на стильное фото Медведевой
08:17
Брайан Орсер, бывший тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, прокомментировал новую фотографию фигуристки в Instagram.
Медведева выложила черно-белое фото с вечеринки.
«Красивый образ!» — написал Орсер в комментариях.
Напомним, что после Олимпиады 2018 года Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого она переехала в Канаду и тренировалась с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе, однако с тех пор так и не выступала на соревнованиях.
Сейчас Медведева является участником шоу «Ледниковый период».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю