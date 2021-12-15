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«Красивый образ!». Орсер отреагировал на стильное фото Медведевой

08:17
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Брайан Орсер, бывший тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, прокомментировал новую фотографию фигуристки в Instagram.

Медведева выложила черно-белое фото с вечеринки.

«Красивый образ!» — написал Орсер в комментариях.

Напомним, что после Олимпиады 2018 года Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого она переехала в Канаду и тренировалась с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе, однако с тех пор так и не выступала на соревнованиях.

Сейчас Медведева является участником шоу «Ледниковый период».

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Роман Шишов все материалы автора
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