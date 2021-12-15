В Москве назовут победителей шоу «Ледниковый период»

Сегодня в Москве официально станут известны результаты сезона в телепроекте «Ледниковый период».

После выступлений с показательными номерами пройдет церемония награждения, на которой будут названы призеры и победитель.

Часть итоговой оценки определяют судьи, ставившие баллы по ходу сезона, другую часть — болельщики, которые могут голосовать за пары до 15.00 по московскому времени 15 декабря.

В финале участвуют девять пар: Екатерина Боброва — Макар Запорожский, Оксана Домнина -Кирилл Зайцев, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьёв, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Евгения Медведева — Даня Милохин, Татьяна Волосожар — Федор Федотов, Яна Хохлова — Гела Месхи.

Результаты будут официально опубликованы в рамках трансляции в следующие выходные.