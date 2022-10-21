Бойкова и Козловский высказались о конкуренции в парном катании
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, несмотря на ряд ошибок, стали победителями второго этапа Кубка федерации Санкт-Петербурга с суммой 229,37.
— К этапам «Гран-при» вы уже будете в полной форме?
Бойкова: В полной форме мы будем к чемпионату России.
Козловский: Подготовку к этапу Санкт-Петербурга мы не выстраивали. Это был для нас проходящий турнир. Наша цель была — попробовать полноценную соревновательную обстановку. И уже готовить себя и физически, и психологически к крупным турнирам сезона.
— Конкуренция в парном катании на этапах «Гран-при» будет сильной?
Бойкова: Я еще не видела списки на второй этап, чтобы об этом говорить. Знаю, что Даша (Павлюченко) и Денис (Ходыкин) снялись с этапа в Москве. Жалко, конечно. Надеюсь, что ребята восстановятся.
Козловский: В любом случае с нашими основными соперниками мы встретимся, как я понимаю, только на чемпионате России. Или в финале «Гран-при» в марте.
— На чемпионате России битва будет сильная?
Козловский: Это всегда так. Ничего нового.
— По контенту: в короткой у вас риттбергер, произвольной ойлерный каскад и тулуп. Так и будете накатывать?
Бойкова: Да.