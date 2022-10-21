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Сегодня, 16:04

Бойкова и Козловский победили на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

За произвольную программу пара получила 145,05 балла, а в сумме за два проката у них 229,37 балла.

Второе место на турнире заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (201,54), третьи — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (107,75).

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 229,37

2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 201,54

3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 107,75

Произвольная программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 145,05

2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 132,90

3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 65,45

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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