Бойкова и Козловский победили на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
За произвольную программу пара получила 145,05 балла, а в сумме за два проката у них 229,37 балла.
Второе место на турнире заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (201,54), третьи — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (107,75).
Кубок Санкт-Петербурга
2-й этап
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 229,37
2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 201,54
3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 107,75
Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 145,05
2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 132,90
3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 65,45
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