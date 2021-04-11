Боброва рассказала, как хотела уйти из спорта из-за обвинений в допинге

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что неоднократно хотела завершить спортивную карьеру.

«А ведь я хотела бросить спорт, и даже не один раз! В детстве, когда что-то не получалось на льду, когда вечером после тренировки корпела над домашним заданием, а мои друзья играли во дворе, когда в начале нашей с Дмитрием Соловьевым карьеры у нас, мягко скажем, не складывались отношения... Бывало, приходила домой, швыряла коньки в угол и со слезами на глазах говорила, что все достало, и я больше не пойду на тренировку!» — написала у себя в Instagram Боброва.

Спортсменка отметила, что была наиболее серьезно настроена на уход из спорта, когда ее обвинили в употреблении допинга.

«Самый переломный и серьезный момент был после того, как меня несправедливо обвинили в допинге и в лицо заявили о дисквалификации на 4 года. Это было как резкий удар под дых! Именно в этот момент я точно решила для себя, что заканчиваю со спортом, ведь вернуться после такого перерыва было буквально невозможно. Когда нас оправдали, я все равно стояла на своем и сказала, что не вернусь на лед. Все эти травмы, потеря рейтинга, пропуск второго чемпионата мира, теперь еще и ситуация с ложным допингом! Но всегда и во всех этих ситуациях меня спасали родители, семья, друзья... Слова поддержки, долгие разговоры по душам, их уверенность в глазах, когда они говорили, что я все переживу и все смогу! Каждый раз каким-то магическим образом они убеждали меня так, что я сама начинала в это верить и на следующий день бежала на тренировку, готовая на все!» — добавила Боброва.

В 2016 году в допинг-пробе Бобровой был обнаружен мельдоний, после чего она была отстранена от соревнований. В апреле 2016 года спортсменку оправдали и сняли с нее дисквалификацию.