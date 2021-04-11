Биография Трусовой переведена на английский язык

Биография российской фигуристки Александры Трусовой переведена на английский язык.

Книгу написала российская писательница Елена Зотова. Рускоязычкое издание появилось на полках магазинов в декабре 2020 года.

В феврале 2021 года 16-летняя Трусова стала бронзовой призеркой чемпионата мира в Стокгольме. Она первой в истории исполнила четверной тулуп, четверной лутц и четверной флип.