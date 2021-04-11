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Олимпийская чемпионка Волосожар рассказала о своей диете во время беременности

13:21
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своем Instagram рассказала, какой диеты придерживается во время второй беременности.

«Глобально никаких диет я никогда не придерживалась. Повезло с метаболизмом. Мне близка тема интуитивного питания. Вот я интуитивно чувствую, что хочу съесть круассан на ночь, и стараюсь слушать свою интуицию. Ну а если серьезно, то я правда считаю, что надо прислушиваться к своему организму. Соблюдать какой-то баланс белков, углеводов, полезных жиров. И есть небольшими порциями. Собственно, никакого открытия», — написала Волосожар.

Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

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