Винер-Усманова прокомментировала поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина-Винер Усманова рассказала, что думает насчет поднятия возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Ранее конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании, а также продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

— В фигурном катании он выгоден, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети. А про наш вид спорта можно сказать, что волков бояться — в лес не ходить. Мы все равно будем делать свою программу, они будут ее до 17 лет гонять и все будет в порядке. Я думаю, что и в фигурном катании будут делать также, — сказала Винер-Усманова.