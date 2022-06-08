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Сегодня, 16:22

Винер-Усманова прокомментировала поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина-Винер Усманова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина-Винер Усманова рассказала, что думает насчет поднятия возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Ранее конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании, а также продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

— В фигурном катании он выгоден, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети. А про наш вид спорта можно сказать, что волков бояться — в лес не ходить. Мы все равно будем делать свою программу, они будут ее до 17 лет гонять и все будет в порядке. Я думаю, что и в фигурном катании будут делать также, — сказала Винер-Усманова.

Софья Акатьева. Новый возрастной ценз принят. Что теперь ждет российское фигурное катание?
Фигурное катание
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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