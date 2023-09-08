Попова: «Без видео Горбачевой в Telegram было бы лучше. Создается ощущение, что окружающих хочется успокоить»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала ситуацию вокруг сбежавшей с тренировки чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой.

Фигуристка пропала 28 августа, через день ее нашли и доставили в Следственный комитет, сейчас она продолжает жить с тренером Софьей Федченко.

— Хочется опираться на слова спортсменки и тренеров, что эта ситуация никак не была связана с фигурным катанием, — сказала Попова. — Но так это или нет — мы, наверное, уже не узнаем. Правильно — оставить Алину в покое и не наседать на нее с этой ситуацией. Спрашивать надо взрослых. Просто так люди не сбегают и не ночуют в подъезде. Значит, правда есть проблема, и достаточно серьезная. Слава богу, что закончилось хорошо. Я совершенно не согласна с волной хейта в ее адрес — мол, она не подумала о родителях и тренере. Извините, почему она должна о них думать? У нее случился кризис. Она не нашла взрослых, которые могли бы помочь. Поэтому решила проблему так. Да, ее много кто искал, но представьте, что было внутри девочки, которая одна ночевала в подъезде и гуляла по большому городу. Ее обвинять не в чем.

У нас вообще не принято слушать ребенка, это в менталитете. Он в целом не имеет права голоса в семье, в воспитании. У детей не так много прав. Поэтому все эти слова — мол, она такая вспыльчивая, дурной характер... Я бы не списывала на то, что она маленькая. Спортсмены быстро взрослеют. Девчонка пробивается, живет с тренером. Смешно и то, что она якобы никуда не должна выходить. Все обычные дети на катках ходят в школу самостоятельно. Не у всех есть возможность постоянно возить. Я в 9 лет ездила в Белгород на соревнования, тренер остался на катке судить, а я ходила до гостиницы. Все тренеры, надеюсь, примут во внимание, что можно довести ребенка, и надо быть в контакте с ним, разговаривать, слушать. Вряд ли кто-то по-другому будет разговаривать, все работают по привычной системе. Но в экстренных ситуациях будут внимательнее. Без «кружочков» в Telegram было бы, конечно, лучше. Создается ощущение, будто хочется успокоить окружающих этим всем. Но так это или нет — мы вряд ли узнаем.