Бестемьянова считает, что расследование дела Валиевой затягивают не из-за Камилы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала заявление ВАДА по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Такие дела всегда очень долго расследуются, это не только потому, что это дело Валиевой. Поднимите любое такое дело, они всегда очень затянуты. Мы говорили об этом со спортсменами из разных видов спорта, что это всегда трудно и нудно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее в ВАДА сообщили, что расследование дела Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее. В конце декабря 2021-го россиянка сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования было намечено на 8 августа.

В комментарии «СЭ» олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что не знает о причинах задержки расследования по делу Валиевой.