В ВАДА сообщили, что расследование по делу Валиевой может занять более длительное время

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования должно было быть 8 августа.

По словам Ниггли, намеченная дата завершения расследования РУСАДА в начале августа «не является жестким сроком, есть процессуальные причины, по которым иногда требуется больше времени».