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Допинг

Сегодня, 10:14

В ВАДА сообщили, что расследование по делу Валиевой может занять более длительное время

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования должно было быть 8 августа.

По словам Ниггли, намеченная дата завершения расследования РУСАДА в начале августа «не является жестким сроком, есть процессуальные причины, по которым иногда требуется больше времени».

Ранее глава ISU отметил, что ему неизвестно, была ли вскрыта допинг-проба Б спортсменки.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях, также 16-летняя россиянка является чемпионкой Европы.

Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-winter-olympics-politics-sports-doping-294e32dfe8fbe4887e321c1ead2f653e
Камила Валиева
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