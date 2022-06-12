Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Фигурист Букин рассказал, что хотел бы принять участие в турнире по легкой атлетике

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой рассказал, что хотел бы принять участие в турнире по легкой атлетике.

«Если меня позовут, поучаствовал бы в таком мероприятии, почему нет. Побегал бы 100 м, мне нравится. Попробовал бы прыжки с шестом, интересно, как ребята туда залетают», — приводит ТАСС слова Букина.

В четверг, 9 июня фигуристка Александра Трусова поучаствовала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве, которая проходит в Лужниках. Спортсменка показала результат 4,19 метра и стала шестой в возрастной категории до 20 лет.

На следующий день олимпийский чемпион Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) Алексей Ягудин занял шестое место в забеге на 100 метров.

Источник: https://tass.ru/sport/14891087
Иван Букин
1
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка положительно отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой

Бестемьянова считает, что расследование дела Валиевой затягивают не из-за Камилы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости