Навка положительно отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление ВАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», — сказала Навка «СЭ».

Ранее гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что расследование дела Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее.

В конце декабря 2021-го Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования должно было быть 8 августа.

Валиева — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в командных соревнованиях. 16-летняя российская спортсменка также является чемпионкой Европы.