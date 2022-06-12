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Допинг

Сегодня, 12:40

Навка положительно отреагировала на задержку в расследовании дела Валиевой

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление ВАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», — сказала Навка «СЭ».

Ранее гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что расследование дела Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее.

В конце декабря 2021-го Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования должно было быть 8 августа.

Валиева — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в командных соревнованиях. 16-летняя российская спортсменка также является чемпионкой Европы.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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