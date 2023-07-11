Бестемьянова пожелала здоровья Анне Щербаковой, которая заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» пожелала здоровья фигуристке Анне Щербаковой.

Ранее Sport24 сообщил, что Щербакова заболела мононуклеозом.

«Конечно, желаю Анне Щербаковой здоровья. Пусть она побыстрее выздоравливает и приходит в себя», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании. Фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.