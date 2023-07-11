Губерниев не исключает масштабного расследования в отношении Сотниковой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании НОК Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать ситуацию с российской фигуристкой Аделиной Сотниковой.

«Поскольку Корея — заинтересованная сторона, естественно, после слов Сотниковой начался ажиотаж. И поскольку представители Южной Кореи заинтересованы, тем более, как мы помним, они выражали недовольство победой Сотниковой. Они сейчас будут делать все, чтобы эту медаль у нас отнять. Поэтому я совсем не удивлен. Тут все развивается очень интересно. Я все ждал, когда они отреагируют на слова Сотниковой после того, как она сказала про допинг. И сейчас я не исключаю масштабного расследования и разных решений по этому поводу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой. Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с Youtube-канала Tatarka FM.