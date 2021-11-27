Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Камила Валиева — это все в превосходной степени. Мало того, что она фантастически делает очень сложные технические элементы, так делает это еще и так, что все выглядит невероятно эстетически красиво, заряжает эмоционально.

Камила очень растет эмоционально и ментально. При том, что она делает очень трудные вещи, Камила сильно прибавляет в плане эмоциональности катания. Это что-то потрясающее. Я испытываю огромное наслаждение, что вообще это вижу. Просто чудо!" — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Валиева с мировым рекордом победила на турнире в Сочи, набрав по сумме за оба выступления 272,71 балла. Также она квалифицировалась в финал «Гран-при», который пройдет в Осаке с 9 по 12 декабря.