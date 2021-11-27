Валиева ответила на вопрос о том, хотела ли бы она посоревноваться с мужчинами

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала на пресс-конференции после этапа «Гран-при» в Сочи о том, хотела ли бы попробовать выступать с мужчинами.

«Нет, — сказала Валиева. — Мне нравится в своей категории. Мужчинам легче выполнять тройные аксели и четверные прыжки, потому что у них больше мышц, они более выносливые. Когда мы делаем эти прыжки, то все по-другому, нельзя сравнивать».

Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.