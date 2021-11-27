Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» победу Камилы Валиевой на «Гран-при России».

«Все ее развитие было на моих глазах! От всей души поздравляю ее с этим успехом! Поздравляю также Этери Тутберидзе и всю ее команду», — сказал Лайшев «СЭ».

Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в Сочи. В произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (229,23). На третьей строчке расположилась Майя Хромых (219,69).