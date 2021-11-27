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Лайшев — о победе Валиевой на «Гран-при России»: «Все ее развитие было на моих глазах!»

21:53
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» победу Камилы Валиевой на «Гран-при России».

«Все ее развитие было на моих глазах! От всей души поздравляю ее с этим успехом! Поздравляю также Этери Тутберидзе и всю ее команду», — сказал Лайшев «СЭ».

Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в Сочи. В произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (229,23). На третьей строчке расположилась Майя Хромых (219,69).

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Данил Алешин все материалы автора
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