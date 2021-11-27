Лайшев — о победе Валиевой на «Гран-при России»: «Все ее развитие было на моих глазах!»
21:53
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» победу Камилы Валиевой на «Гран-при России».
«Все ее развитие было на моих глазах! От всей души поздравляю ее с этим успехом! Поздравляю также Этери Тутберидзе и всю ее команду», — сказал Лайшев «СЭ».
Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в Сочи. В произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (229,23). На третьей строчке расположилась Майя Хромых (219,69).
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю