Бестемьянова назвала Трусову и Косторную предательницами

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении Александры Трусовой и Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

«Считаю, что Этери Георгиевна поступила мудро и великодушно. Как? А приняла обратно двух девочек, которые ее предали, — цитирует Бестемьянову Sportbox. - Да-да, предали — будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут. Думаю, что Тутберидзе и ее тренерский штаб тоже все просчитали. Сил и здоровья у нее хватит на всех. А недовольные... Они всегда будут».

Она добавила, что Евгению Плющенко нужно много работать, чтобы преуспеть в качестве тренера.

«Он же не заставлял Косторную и Трусову, силком их не тащил в свою школу. Они сами пришли. Или Плющенко не должен был их пускать? Думаю, за последний год Евгений приобрел неоценимый опыт. Пусть работает, он еще молодой. Знаний у него хватает. Но чтобы чего-то добиться как тренер, надо много пахать», — отметила Бестемьянова.

Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае 2020 года. 1 мая этого года фигуристка вернулась к Тутберидзе.