Фигуристка Погорилая поделилась мнением о важности спорта для детей

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая в своем Instagram рассказала о том, как спорт важен для детей.

«Я за то, чтобы дети занимались спортом с ранних лет. Это не только про физическую форму и общее развитие, это больше про внутренний стрежень и характер, который можно получить только в спорте.



Привычка работать, не сдаваться, идти к результату и каждый раз, когда не получилось пробовать еще. Чем раньше начнешь идти к цели, тем быстрее она будет достигнута», — написала Погорилая.

23 декабря 2020 года у экс-фигуристки родилась дочь.