Бестемьянова объяснила, почему Медведева и Загитова не выступят на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила шансы Евгении Медведевой и Алины Загитовой на попадание в олимпийский состав сборной России. Она отметила, что обе фигуристки заняты другими делами.
— Впереди олимпийский сезон. У Евгении Медведевой еще есть шансы попасть на Игры-2022 в Пекине?
— Нет. Но если она выучит за лето четверной сальхов, тогда шансы появятся.
— Ей хватит одного четверного прыжка?
— Валиева же прыгает один четверной — и побеждает. Вот Трусова пытается в произвольной программе сделать сразу пять квадов. А зачем, если три из них у нее еще не готовы? Она с них падает. Если стабильности нет, кому нужны эти элементы ультра-си?
Туктамышева на чемпионате мира опередила Трусову вообще без четверных прыжков. Но у Лизы есть тройной аксель, который она делает стабильно. Это тоже элемент ультра-си.
Ладно, давайте откровенно. Медведеву и Загитову, может, и включат летом в расширенный состав сборной России на следующий сезон — как поощрение за былые заслуги. Но на Олимпиаде в Пекине они выступать не будут.
Женя и Алина — прекрасные фигуристки, зрители их любят. Но чтобы завоевать олимпийские путевки, Медведева и Загитова должны приложить какие-то неимоверные усилия. Изменить уклад жизни. Сейчас они сосредоточены на ледовых шоу, на каких-то новых проектах. Они не будут ничего менять. Не вижу смысла, — сказала Бестемьянова в интервью Sportbox.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Медведева выступала на контрольных прокатах в минувшем сезоне, но пропустила соревнования из-за травм и коронавируса.
Дополнительная информация:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI1349170_Natalja_Bestemjanova_Jevgenija_Medvedeva_ne_pojedet_na_Olimpiadu_v_Pekin
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