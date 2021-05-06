Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Бестемьянова объяснила, почему Медведева и Загитова не выступят на Олимпиаде

6 мая 2021, 23:02
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила шансы Евгении Медведевой и Алины Загитовой на попадание в олимпийский состав сборной России. Она отметила, что обе фигуристки заняты другими делами.

— Впереди олимпийский сезон. У Евгении Медведевой еще есть шансы попасть на Игры-2022 в Пекине?

— Нет. Но если она выучит за лето четверной сальхов, тогда шансы появятся.

— Ей хватит одного четверного прыжка?

— Валиева же прыгает один четверной — и побеждает. Вот Трусова пытается в произвольной программе сделать сразу пять квадов. А зачем, если три из них у нее еще не готовы? Она с них падает. Если стабильности нет, кому нужны эти элементы ультра-си?

Туктамышева на чемпионате мира опередила Трусову вообще без четверных прыжков. Но у Лизы есть тройной аксель, который она делает стабильно. Это тоже элемент ультра-си.

Ладно, давайте откровенно. Медведеву и Загитову, может, и включат летом в расширенный состав сборной России на следующий сезон — как поощрение за былые заслуги. Но на Олимпиаде в Пекине они выступать не будут.

Женя и Алина — прекрасные фигуристки, зрители их любят. Но чтобы завоевать олимпийские путевки, Медведева и Загитова должны приложить какие-то неимоверные усилия. Изменить уклад жизни. Сейчас они сосредоточены на ледовых шоу, на каких-то новых проектах. Они не будут ничего менять. Не вижу смысла, — сказала Бестемьянова в интервью Sportbox.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Медведева выступала на контрольных прокатах в минувшем сезоне, но пропустила соревнования из-за травм и коронавируса.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI1349170_Natalja_Bestemjanova_Jevgenija_Medvedeva_ne_pojedet_na_Olimpiadu_v_Pekin

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021, финал и матч за третье место: результаты и расписание, Канада — Россия
Москвичка обвинила воспитательницу детского сада в растлении дочери
В Госдуме отреагировали на идею ужесточения правил сбора грибов
Блинкен ушел от прямого ответа о возможности отключения России от SWIFT

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд