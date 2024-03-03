Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Петросян — вторая
Маргарита Базылюк, представляющая команду Алины Загитовой, выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала. Она набрала 164,60 балла.
Второе место заняла Аделия Петросян (162,33) из команды Анны Щербаковой. На третьей строчке — Алиса Двоеглазова (150,26), представляющая команду Елизаветы Туктамышевой.
Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала после 10 видов — 113 баллов. Команда Загитовой — вторая (108), команда Туктамышевой — третья (104).
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