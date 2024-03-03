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3 марта, 17:08

Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Петросян — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
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Маргарита Базылюк, представляющая команду Алины Загитовой, выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала. Она набрала 164,60 балла.

Второе место заняла Аделия Петросян (162,33) из команды Анны Щербаковой. На третьей строчке — Алиса Двоеглазова (150,26), представляющая команду Елизаветы Туктамышевой.

Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала после 10 видов — 113 баллов. Команда Загитовой — вторая (108), команда Туктамышевой — третья (104).

Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. Кубок Первого канала: команда Щербаковой лидирует. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Маргарита Базылюк
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