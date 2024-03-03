Команда Щербаковой лидирует после произвольной программы в танцах на льду на Кубке Первого канала
Команда российской фигуристки Анны Щербаковой продолжает лидировать по итогам произвольной программы танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала. Дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова заработал 110,24 балла.
Команды Елизаветы Туктамышевой, которую представляют Екатерина Миронова и Евгений Устенко, набрали 114,27 балла. Фигуристы команды Алины Загитовой Софья Леонтьева и Даниил Горелкин получили 120,30 балла.
Промежуточные результаты:
1. Команда Щербаковой— 79 баллов.
2. Команда Загитовой— 74.
3. Команда Туктамышевой — 72.
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