Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

3 марта, 15:02

Команда Щербаковой лидирует после произвольной программы в танцах на льду на Кубке Первого канала

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Команда российской фигуристки Анны Щербаковой продолжает лидировать по итогам произвольной программы танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала. Дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова заработал 110,24 балла.

Команды Елизаветы Туктамышевой, которую представляют Екатерина Миронова и Евгений Устенко, набрали 114,27 балла. Фигуристы команды Алины Загитовой Софья Леонтьева и Даниил Горелкин получили 120,30 балла.

Промежуточные результаты:

1. Команда Щербаковой— 79 баллов.

2. Команда Загитовой— 74.

3. Команда Туктамышевой — 72.

0
Читайте также
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова не участвовала в первом этапе конкурса капитанов из-за травмы

Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Петросян — вторая
Новости
RSS RSS
Все новости