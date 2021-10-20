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Авербух призвал не «поднимать волну» из-за прошедших в сезоне турниров

20 октября, 21:05
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хореограф Илья Авербух затруднился выделить кого-то из российских фигуристов по результатам начавшегося олимпийского сезона. По его словам, не нужно делать выводов по малозначительным соревнованиям.

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— Пока не о чем говорить. Все, что мог сказать, я сказал в комментарии контрольных прокатов — из того, что видел. Сейчас надо поменьше поднимать волну. Не нужно по не очень значительным турнирам строить выводы и долгоиграющие планы. Здорово, что все ребята соревнуются достаточно рано, это хорошо — пройти соревновательную практику. Но, думаю, до чемпионата России мы бесконечно будем находиться в этом гадании, кто, что и когда. Главное, чтобы без травм и чтобы все подошли к нему в идеальной форме, а победит тот, кто будет сильнее, — сказал Авербух в интервью «СЭ».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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