Авербух призвал не «поднимать волну» из-за прошедших в сезоне турниров

Хореограф Илья Авербух затруднился выделить кого-то из российских фигуристов по результатам начавшегося олимпийского сезона. По его словам, не нужно делать выводов по малозначительным соревнованиям.

— Пока не о чем говорить. Все, что мог сказать, я сказал в комментарии контрольных прокатов — из того, что видел. Сейчас надо поменьше поднимать волну. Не нужно по не очень значительным турнирам строить выводы и долгоиграющие планы. Здорово, что все ребята соревнуются достаточно рано, это хорошо — пройти соревновательную практику. Но, думаю, до чемпионата России мы бесконечно будем находиться в этом гадании, кто, что и когда. Главное, чтобы без травм и чтобы все подошли к нему в идеальной форме, а победит тот, кто будет сильнее, — сказал Авербух в интервью «СЭ».