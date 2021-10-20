Хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от выступления тиктокера Дани Милохина в проекте. Блогер выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

— Поначалу я тоже боялся. Был, как все, под впечатлением от телевизионной картинки от Дани. Думал: «Сейчас вот эти штампы, приедет мальчик на «Майбахе», будет пальцы гнуть».

— А он на чем приехал?

— Он передвигается так, как он передвигается. Но тем ценнее, что это светлый и открытый пацан. Да, развивающийся, но при этом знаете, с каким уважением он относится ко всему тренерскому составу? Всегда присутствует уважение, никакого панибратства, четкое исполнение всех задач, которые мы ему ставим. Более того, у нас есть девиз между собой — «синергия». Такая вот наша синергия вместе. Думаю, что и Женька Медведева классно раскрывается. Она умница. Терпеливая, многому его учит, трудится. Конечно, я считаю, что в данном проекте пара Медведева и Милохин — это явление.

— Это ваша идея?

— Да. У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно сосуществовать. Конечно, я не ожидал, что в Дане есть такой актерский талант. Очень боялся, что он среди актеров затеряется. Ну, пару раз покривляется, и все. Но откуда в нем столько глубины именно актерской и именно органики! Думаю, режиссеры, которые смотрят проект, видят, что он ничего не додумывает. Это, конечно, открытие и для меня.